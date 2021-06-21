شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 48 درجة مئوية.. «الأرصاد» تتوقع: أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تبقى الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأجواء سوف تبقى شديدة الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الداخلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من غداً الثلاثاء وحتى الخميس القادم.
وتوقع المركز أن تسّجل درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية.
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