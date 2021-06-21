شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض»: القبض على مواطن ومقيم امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن و مقيم باكستاني، قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.

وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهمين قاما ببيع المسروقات في سوق المستعمل ، حيث ارتكبا 48 حادثة ، وتقدر قيمتها بمبلغ 50.000 ريال .

وتم احالتهما للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.