«شرطة الرياض»: القبض على مواطن ومقيم امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقتها (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن و مقيم باكستاني، قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.
وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهمين قاما ببيع المسروقات في سوق المستعمل ، حيث ارتكبا 48 حادثة ، وتقدر قيمتها بمبلغ 50.000 ريال .
وتم احالتهما للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
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