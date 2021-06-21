شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة وإقدام.. «مواطن» يسحب سيارة محترقة وينقذ حياً بأكمله من كارثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بادر المواطن محمد العليط بكل شجاعة وإقدام لإنقاذ أحد الأحياء من كارثة محققة، بعد احتراق سيارة في أحد المواقف المجاورة لمنزله.
ووثق مقطع فيديو نشوب حريق في سيارة كانت متوقفة بأحد المواقف بحي النور، وعلى الفور بادر المواطن محمد العليط لربط السيارة بمركبته وقام بسحبها بعيدًا عن باقي السيارات.
وأثنى متداولو المقطع على شهامة وإقدام الشاب العليط ومبادرته لإنقاذ الحي وإبعاد السيارة عن الموقف لينقذ الحي بأكمله من كارثة وحريق مروع في حال انفجار السيارة لا قدر الله.
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