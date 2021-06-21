قطار يدهس حافلة ركاب في مصر... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "مصراوي" إن الحادث، وقع اليوم الاثنين، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستصدر بيانا تفصيلا عن الحادث.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار محمل بالفحم بحافلة تقل عمالا تابعين لإحدى مصانع الملابس، بحسب "مصراوي" بينما قال بعض مستخدمي الإنترنت، إن القطار دهس حافلتين.

ونقل الموقع عن شاهد عيان، قوله إن الحافلة كانت تقل عمالا، وأنها تعرضت للاصطدام بالقطار، الذي كان محملا بفحم الكوك.

وبحسب شاهد العيان، فإن الحادث أسفر عن دهس الحافلة بواسطة القطار وتحطمها بالكامل، بينما قال مصدر أمني مصر إنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن وزير النقل المصري قوله إن الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.