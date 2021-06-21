شاهد.. تهور وسرعة جنونية بين مركبتين للاستحواذ على المسار الأيسر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور قائدي مركبات على أحد الطرق، وإصرار كل منهم على الاستحواذ على المسار الأيسر.
وأظهر المقطع سرعة جنونية وتسابق وتهور، بين مركبتين للاستحواذ على المسار الأيسر معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، وطالبوا من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات غير المسؤولة.
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