- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني.. 4 إجراءات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح البريد السعودي (سبل) اليوم الاثنين، خطوات التسجيل في العنوان الوطني عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
وأشار البريد إلى أن الخطوات تتضمن “زيارة الموقع الإلكتروني لـ”سبل “، تحديد القطاع، تسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بالتسجيل إذا لم يكن لديك عنوان وطني مسبقًا، تعبئة معلومات العنوان الوطني واستكمال الإجراءات”.
وأضاف أنه يمكن التسجيل عن طريق تطبيق ” سبل ” من خلال الضغط على أيقونة “العناوين” ثم على علامة (+) لإضافة عنوانك الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر «البريد» يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني.. 4 إجراءات بسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.