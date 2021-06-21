شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني.. 4 إجراءات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح البريد السعودي (سبل) اليوم الاثنين، خطوات التسجيل في العنوان الوطني عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وأشار البريد إلى أن الخطوات تتضمن “زيارة الموقع الإلكتروني لـ”سبل “، تحديد القطاع، تسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بالتسجيل إذا لم يكن لديك عنوان وطني مسبقًا، تعبئة معلومات العنوان الوطني واستكمال الإجراءات”.

وأضاف أنه يمكن التسجيل عن طريق تطبيق ” سبل ” من خلال الضغط على أيقونة “العناوين” ثم على علامة (+) لإضافة عنوانك الوطني.