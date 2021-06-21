شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: إجراءان لا يحتاجان لصورة شخصية أو تعبئة نموذج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الإثنين، عدم الحاجة لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لبعض إجراءات الأحوال المدنية.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر تويتر، أن الإجراءات التي لا تحتاج إلى صورة شخصية أو وتعبئة نموذج هي: تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

وأكدت أن هذا الإجراء يقتصر على كل مواطن أو مواطنة لديه صورة شخصية وبصمة في السجل المدني.