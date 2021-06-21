رئيس الديوان الملكي الأردني السابق ينفي تهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وعقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، بحسب مراسل "المملكة".

وقال المتهمان إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما"، بحسب موقع "المملكة"، وهو ما أكده محام عن المتهمين في تصريحات لوكالة رويترز.

وتحدث شاهد نيابة عامة عن تسريب تسجيلات صوتية، في الجلسة التي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهَمين ومحامييهما، بحسب المملكة.

وتداولت وسائل إعلام، فيديو لعوض الله يظهر فيه مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء داخل المحكمة.

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.