ناشط حقوقي: تمسك "التيار الوطني الحر" بتكليف الحريري لا يعد مؤشرا على حل الأزمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "تصريحات باسيل متناقضة أحيانا وغير مسؤولة أحيانا أخرى، وعادة ما تحتاج لإعادة إصدار بيانات لتوضيح موقفه من المسائل السياسية العالقة في لبنان"، معتبرا "أنها لا تعبر عن بوارد لتسهيل تشكيل الحكومة، لكن على العكس قد يكون باسيل ذاهب باتجاه عرقلة مهمة الرئيس المكلف"، على حد قوله.

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وأكد عيسى، أن "حزب الله يلعب دورا رئيسيا في تفاقم الأزمة وتأخير الوصول إلى حل، نتيجة تأثيره الكبير على الساحة اللبنانية، وخصوصا حلفائه ومنهم التيار الحر، ويحاول أن يحقق له ولحلفائه مزيدا من المكاسب".

وأضاف أن "تمسك حزب الله وحلفاءه بالحريري لتشكيل الحكومة، لأنه ليس لديه الكثير من البدائل بخلاف الحريري، الذي يحظى بقبول دولي كبير".

واعتبر أن

"زيارة الحريري للإمارات تأتي في إطار محاولته لشرح موقفه والحصول على دعم عربي ومباركة للاستمرار بموقفه بعدم التنازل أمام الضغوط التي يقوم بها فريق حزب الله وميشيل عون".

وكان وزيرالخارجية اللبناني السابق وزعيم التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أكد أن حزبه يدعم تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، للحكومة جديدة، محملا في ذات الوقت خصومه السياسيين مسؤولية الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتأتي تصريحات باسيل بعد تلويح الحريري – الذي يزور الإمارات حاليا – بالاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.