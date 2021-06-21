منظمة التجارة العالمية تكشف عن مراكز لإنتاج اللقاح في أفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - قالت نجوزي اوكونجو إيويلا، المدير العام للمنظمة، إن أفريقيا تعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين للمساعدة في إقامة مراكز إقليمية لتصنيع اللقاح، بحسب "رويترز".

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وأضافت أوكونجو إيويلا خلال اجتماع افتراضي: "لقد شاهدنا أن المركزية المفرطة في إنتاج اللقاح لا تتوافق مع الوصول العادل في وضع الأزمة".

وتابع: "مراكز الإنتاج الإقليمية، بالتوازي مع سلاسل الإمداد المفتوحة، تقدم مسارا واعدا أكثر للتأهب لمستقبل الأزمة الصحية".

وأوضحت المدير العام للمنظمة أنه يجري العمل في إقامة مراكز إنتاج للقاح في جنوب أفريقيا، والسنغال ورواندا، ونيجيريا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن نهاية الشهر الماضي أن بلاده ستستثمر في زيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في أفريقيا، للمساعدة في معالجة الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الأفريقية والغربية.

وذكر أن هناك بالفعل شراكة بين فرنسا ومعهد بيوفاك في جنوب أفريقيا وأن باريس ستطلق قريبا مشروعا مع شركة أسبن لإنتاج الأدوية في جنوب أفريقيا.