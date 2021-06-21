"العذراء واليوغا وطريق الحرير"... قواسم هندية سورية متعاظمة

دبي - محمود عبدالرازق - الفعالية التي أقامتها السفارة الهندية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، الذي يصادف 21 حزيران/ يونيو من كل عام، حملت شعار "اليوغا للصحة"، وحضرها عدد من سكان حمص المواظبين على ممارسة رياضة اليوغا.

قال سفير الهند لدى دمشق، الدكتور حفظ الرحمن لـ "سبوتنيك": إن الفعالية تؤكد عمق علاقات الصداقة والروابط المتينة بين سورية والهند، منوها بالأهمية الخاصة لحمص لأنها محطة مهمة تاريخيا على طريق الحرير الذي يربط الهند مع البلدان العربية والأوروبية.

ولفت حفظ الرحمن إلى اختيار كنيسة "أم الزنار" لإقامة الفعالية، كون "الزنار" بقي في الهند لفترة طويلة مع القديس توما، وهما رابطان قويان بين الدولتين، لتصبح اليوغا اليوم رابطا ثالثا يجمع ثقافة البلدين.

وتستضيف كنيسة أم الزنار في حمص "حزام السيدة العذراء المقدس" الذي حاول مسلحو التنظيمات الإرهابية سرقته إبان احتلالهم لإحياء حمص القديمة، ليعمدوا إلى حرق الكنيسة وتفجيرها بعد اكتشافهم بأن الزنار تم نقله إلى مكان آمن في الأيام الأولى للحرب على سوريا.

© Sputnik . Osama Dayoub اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة وسط سوريا، 21 يونيو 2021

بدوره قال الأب زهري خزعل راعي كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس لـ "سبوتنيك" إنه في يوم اليوغا والسلام العالمي تم اختيار هذا المكان لقديسته وتاريخه الذي يعود لألفي عام ميلادي، وهو الذي دمر خلال سنوات الحرب على سوريا.

© Sputnik . Osama Dayoub اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة وسط سوريا، 21 يونيو 2021

ولفت الأب زهري إلى أن الفعالية رسالة سلام إلى العالم أجمع عبر التقاء الحضارتين السورية والهندية.