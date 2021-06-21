رئيس أركان الجيش الجزائري يزور روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، يشارك شنقريحة، في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي التي تنظمها روسيا يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، بموسكو، حسبما ذكرت موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI

في يوم الخميس، استقبل شنقريحة، في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، وفدا عسكريا روسيا، برئاسة مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا دميتري شوغاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون العسكري والتقني.

وبحث الوفد الروسي مع رئيس الأركان الجزائري التعاون العسكري والتقني وسبل تطويره وتنويعه وتعزيزه أكثر.

وأكد الاجتماع على ضرورة منح التعاون العسكري بين البلدين مضمونا أوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقد حضر اللقاء رئيس مدراء المؤن ومديرون مركزيون في وزارة الدفاع الوطني الجزائري، وسفير روسيا في الجزائر، والمدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" وأعضاء الوفد الروسي.

يشار إلى أن السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بليايف، كان قد أعلن عن تحضيرات تجري بين مسؤولي البلدين لعقد عشر اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأكد أن العلاقات الروسية الجزائرية متعددة الأوجه، وتعرف تطورا تصاعديًا، وحوارًا سياسيًا متواصلاً بين قادة البلدين، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية ستكون لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين.