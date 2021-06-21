مصر... حقيقة منع اصطحاب الكتاب المدرسي خلال امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت الوزارة هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
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كما نوهت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة، بحسب نظام التقييم الجديد، لا تقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بناء على الحفظ وإنما على الفهم والاستيعاب.
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز المقبل، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.
وستكون الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.
وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.
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