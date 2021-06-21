شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: تحورات الفيروسات ومنها كورونا أمر مستمر وأغلبها غير مؤثر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن التحورات في الفايروسات ومنها كورونا أمر متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر. وأضاف متحدث الصحة: “يجب علينا جميعًا الاستمرار بالاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله”. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل (1079) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1214) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (455,618) حالة ولله الحمد.

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