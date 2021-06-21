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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعيد التحذير من شائعات بشأن العلاج بالخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعادت وزارة الصحة التحذير من عدة شائعات يتداولها البعض حول عمليات الخلايا الجذعية وقضائها على عدة مشاكل صحية.
وقالت الصحة: إن الخلايا الجذعية ليست علاجًا للأمراض المزمنة، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولم يثبت ذلك حتى الآن.
وأوضحت الصحة أن الخلايا الجذعية لا تعالج الأمراض التالية :
– السكري .
– الشيخوخة.
– أمراض القلب.
– الجلطات الدماغية.
– التهاب المفاصل وتآكلها.
– الباركنسون وألزهايمر.
– الشلل بأنواعه.
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