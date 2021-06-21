شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعيد التحذير من شائعات بشأن العلاج بالخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعادت وزارة الصحة التحذير من عدة شائعات يتداولها البعض حول عمليات الخلايا الجذعية وقضائها على عدة مشاكل صحية.

وقالت الصحة: إن الخلايا الجذعية ليست علاجًا للأمراض المزمنة، وغيرها من الأمراض الأخرى، ولم يثبت ذلك حتى الآن.

وأوضحت الصحة أن الخلايا الجذعية لا تعالج الأمراض التالية :

– السكري .

– الشيخوخة.

– أمراض القلب.

– الجلطات الدماغية.

– التهاب المفاصل وتآكلها.

– الباركنسون وألزهايمر.

– الشلل بأنواعه.