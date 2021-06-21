شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قبل “الهيئة”، وذلك في منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من “الهيئة”، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما تم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من “الغذاء والدواء”، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وتواصل “الهيئة” تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS”