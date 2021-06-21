- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة مالية.. «التجارة» تعاقب 8 أشخاص أصدروا شيكات دون رصيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهرت وزارة التجارة بـ8 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد، وكشفت عن العقوبات المقررة بحقهم.
وقد جاءت أسماء المخالفين، والعقوبات الموقعة عليهم كما يلي:
– سامي محمد عبدالرحمن حبيب: غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .
– حجاب سماح سلمان الرشيدي (3 عقوبات):
1 – السجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.
2 – السجن لمدة 45 يوماً وغرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .
3 – السجن لمدة شهرين وعشرة أيام وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.
– فهد خليوي زياد المطيري : غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .
– حسين علي عبده الفقيه : غرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.
– بدر حميد منسي السلمي : غرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.
– رجا علي علي الدوسري : السجن لمدة شهر مع التشهير على نفقته.
– محمد علي فلاح الفلاح : غرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .
– محمد علي رامس الشهري : غرامة مالية عشرون ألف ريال مع التشهير على نفقته .
كانت هذه تفاصيل خبر سجن وغرامة مالية.. «التجارة» تعاقب 8 أشخاص أصدروا شيكات دون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.