شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة مالية.. «التجارة» تعاقب 8 أشخاص أصدروا شيكات دون رصيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بـ8 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد، وكشفت عن العقوبات المقررة بحقهم.

وقد جاءت أسماء المخالفين، والعقوبات الموقعة عليهم كما يلي:

– سامي محمد عبدالرحمن حبيب: غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .

– حجاب سماح سلمان الرشيدي (3 عقوبات):

1 – السجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.

2 – السجن لمدة 45 يوماً وغرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .

3 – السجن لمدة شهرين وعشرة أيام وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.

– فهد خليوي زياد المطيري : غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .

– حسين علي عبده الفقيه : غرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.

– بدر حميد منسي السلمي : غرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته.

– رجا علي علي الدوسري : السجن لمدة شهر مع التشهير على نفقته.

– محمد علي فلاح الفلاح : غرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته .

– محمد علي رامس الشهري : غرامة مالية عشرون ألف ريال مع التشهير على نفقته .