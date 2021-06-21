تطبيق واتس أب تخطط لتغيير جديد على أندرويد وآيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت تسريبات جديدة عن أن تطبيق الدردشة الشهير واتس أب يتطلع إلى تغيير ميزة الدردشات المؤرشفة على هواتف أندرويد وآيفون.



وكشف الفريق التقني في WABetaInfo عن أن تطبيق واتس أب مستعد لإحضار الدردشات المؤرشفة إلى علامة التبويب الخاصة به. ومن المفترض أن يكون هذا بجانب علامات تبويب الحالة والمكالمات والكاميرا والمحادثات والإعدادات التي تعمل حاليًا على طول الجزء السفلي من تطبيق الهاتف الذكي.

وستضم الدردشات المؤرشفة أي محادثات انتهيت منها، ولكن يمكن أن تعود إلى يوم محدد. ويساعد ذلك في الحفاظ على علامة تبويب الدردشات الرئيسية مرتبة، حيث يستخدم واتس أب الآن من قبل عدد من العلامات التجارية، لمساعدة العملاء على إرسال رسائل مع ممثلي خدمة العملاء.

وستكون الدردشات المؤرشفة المكان المثالي لهذه الأنواع من المحادثات، وعلى عكس ما هو الحال في الوقت الحالي، عندما تتسبب الرسائل الجديدة في أي من هذه الدردشات في خروجها من قائمة الدردشات المؤرشفة والعودة إلى علامة تبويب الدردشات الرئيسية، ستبقى الآن في مكانها.

وكل ما يحتاجه مستخدمو واتس أب هو التوجه إلى الإعدادات> الدردشات ثم اختيار الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة للتأكد من بقاء هذه المحادثات في علامة التبويب المخصصة الخاصة بها.

وستتضمن علامة التبويب الجديدة زر تحرير، ومثل علامة التبويب الدردشات الرئيسية، فإن النقر فوق هذه العلامة ستسمح لك بإدارة محادثات متعددة في وقت واحد، بما في ذلك الحذف أو وضع علامة مقروءة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.