توافق مصري يوناني على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في القاهرة.

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وقال السيسي: "اتفقنا على دعم أشقائنا الليبيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري، وتذليل أي عقبات قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة، وتفكيك الميلشيات المسلحة".

وأضاف الرئيس المصري: "أكدت لسيادة رئيس الوزراء على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع شرق المتوسط، والمتمثل في احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وشددت على تضامننا مع اليونان حيال أي ممارسات من شأنها الانتقاص من سيادتها".

من جانبه أعرب ميتسوتاكيس عن توافقه مع الرئيس المصري حول الموقف من الوضع في ليبيا.

وأكد أن "الرئيس مستاء مثلنا لعدم دعوة اليونان لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا (المقرر في 23 من الشهر الجاري)".