السيسي يؤكد تضامن مصر مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها وحقوقها شرق المتوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد السيسي موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.

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وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أهمية الحوار مع اليونان، زميلة بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحل القضايا الثنائية، فضلا عن التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف.

وقال أردوغان في رسالة موجهة لجلسة ضمن اجتماعات قادة الحلف في بروكسل، " أثق بأن إحياء الحوار مع جارتنا وحليفتنا اليونان يساهم في حل القضايا الثنائية ويخدم استقرار وازدهار المنطقة".