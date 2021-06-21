عطل تقني يمنع طائرة تركية من الهبوط في مطار بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت قناة "LBCI" اللبنانية إلى أن طائرة تابعة لشركة "pegasus" التركية قادمة من مدينة دالامان في تركيا تعرضت لعطل وفشلت بالهبوط في مطار بيروت وقامت بتغيير مسارها وتوجهت بعدها لمطار أنطاليا حيث مركز الصيانة الرئيسي للشركة حيث قامت الطائرة بالهبوط هناك بسلام.

وكشف رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن في اتصال مع القناة أن هناك عشرات اللبنانيين على متنها.

وقال الحسن: "بالتواصل مع الشركة أكدت Pegasus لإدارة المطار أنها ستؤمن طائرة ثانية تعود بالركاب إلى بيروت في أقرب وقت ممكن، ومن المرجّح أن يكون هذه الليلة".

وفي السياق نفسه، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني في بيروت البيان التالي: "أثناء اقتراب الطائرة التابعة لشركة pegasus التركية رقم الرحلة 1826 قادمة من دلمان إلى بيروت وفور دخولها إلى الأجواء اللبنانية طلب قائد الطائرة العودة إلى تركيا بسبب عطل تقني طرأ على الطائرة فرجعت وحطت في أنطاليا".

وتابع البيان: "وسترسل الشركة المعنية طائرة أخرى لتقل الركاب إلى بيروت".