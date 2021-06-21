رئيس الديوان الملكي الأردني السابق يظهر في المحكمة مرتديا البدلة الزرقاء... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع "عمون"، مقطع فيديو وصورا يظهر فيها عوض الله، الذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الفتنة"، مرتديا البدلة الزرقاء.

وبحسب الموقع فإن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة دخول عوض الله قاعة المحكمة.

وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة"، في جلسة سرية، منع من حضورها الصحفيين والمحامين غير الموكلين عن المتهمين.

​ويحاكم في هذه القضية، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

وقبل نحو أسبوعين، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.