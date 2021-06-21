البحرين تعلق على أنباء تحقيقها في "جرائم حقوق الإنسان" في إيران

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية أن "السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك".
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وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد بلاده "لم تكن مجدية"، مؤكدا على أن الوضع تغير بعد انتخابه.
جاء ذلك في أول مؤتمر صفحي لرئيسي بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية أمس الأول (السبت).
وكشف الرئيس الإيراني المنتخب، اعتزام بلاده تكوين فريق تفاوض جديد حول الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن والاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماتهم ضمن الاتفاق الموقع في 2015 حول برنامج إيران النووي.
وقال رئيسي، إن "الفريق الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره لحين تكوين فريق جديد".