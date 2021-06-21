بدء محاكمة متهمي "قضية الفتنة" في جلسة سرية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، فإن المحكمة منعت حضور الصحفيين والمحامين غير الموكلين عن المتهمين، لجلسة المحاكمة.

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وأظهرت صورا نشرتها وسائل إعلام محلية تواجد مندوبي وسائل الإعلام في محيط المحكمة منذ الصباح انتظارا لبدء جلسة المحاكمة.

ويحاكم في القضية، باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

وقبل نحو أسبوعين، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.