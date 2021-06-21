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جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توافر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في عديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ.

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة (للنساء).

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة، إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذي القعدة الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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