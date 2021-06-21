تويتر تستعد لإطلاق خدمة مدفوعة الثمن.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد شبكة تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن تويتر بلو.



كانت الباحثة جين مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

وقام تويتر الخميس الماضي بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف "تويتر بلو"، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهرياً.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حالياً، كشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جداً.

وقالت وانغ إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على "وضع القراءة" الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يذكر أن شركة تويتر تعتمد حالياً على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.

وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرغ للأنباء في فبراير (شباط) الماضي أنها "تبحث وتختبر" طرقاً جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وبخاصة مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.