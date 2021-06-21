تفاصيل جديدة تسعد المتابعين لقضية اختفاء ابنة حاكم دبي عن الأنظار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ديفيد هاي أحد مؤسسي حملة (أطلقوا سراح لطيفة) لوكالة رويترز "يسعدنا أن نرى لطيفة تملك جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، هذه خطوات إيجابية جدا".

© Screenshot from the video recorded by Latifa shortly before the loss

وتابع "كما بوسعي أن أؤكد أن لطيفة اتصلت مباشرة بعدد من أعضاء فريق الحملة".

وظهرت الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، في صورتين على تطبيق إنستغرام مؤخرا، بعد ثلاثة أشهر من بث هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مقطع فيديو بدت فيه الشيخة لطيفة تقول إنها "رهينة في فيلا تحولت إلى سجن".

وتظهر الصورة الأولى الشيخة لطيفة أمام دار سينما في مركز دبي مول التجاري. ويظهر في الخلفية إعلان عن فيلم طُرح في دبي يوم 13 مايو/أيار.

وتعرض الصورة الثانية الشيخة لطيفة جالسة خارج مطعم وفي الخلفية دبي مول.

وتزعم الشيخة لطيفة ومؤيدون لها منذ ذلك الحين أنها محتجزة رغما عنها بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينفي الشيخ محمد بن راشد والإمارات المزاعم نفيا قاطعا.

وفي أبريل/ نيسان، طالب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإمارات بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة (35 عاما) على قيد الحياة وإطلاق سراحها وذلك بعدما بث برنامج بانوراما الإخباري الاستقصائي التابع لبي.بي.سي التسجيل المصور في فبراير/ شباط.