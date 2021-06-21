التحالف يكشف عن تعرض السعودية لهجمات بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في إحصائية تفصيلية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أوضحت أن الجماعة استهدفت المملكة بنحو 372 صاروخا باليستيا، و659 طائرة من دون طيار، بحسب موقع عكاظ.

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وذكرت الإحصائية أن "أنصار الله" سعت إلى استهداف الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر بأكثر من 75 زورقا مفخخا، وزرعت نحو 205 ألغام بحرية، كما أطلقت أكثر من 96 ألف مقذوف (على الحدود).

وكان التحالف أعلن يوم السبت تدمير 17 طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة.

وتقود السعودية، منذ 26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.