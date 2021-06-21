شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في بنجلاديش بشأن طلب تأشيرات العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في بنجلاديش، تنبيها مهما بشأن طلبات تأضيرات العمالة المنزلية.

وأكدت السفارة حرصها منذ استئناف التأشيرات للعمالة البنجلاديشية على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم، وذلك استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.

وطالبت السفارة في بيان على “تويتر” الجميع بضرورة تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة “مساند” الرسمية.

وشددت على التعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنجلاديشية، وذلك حفظا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.