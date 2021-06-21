الموافقة على حضور الجماهير اليابانية أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" على حضور الجماهير اليابانية لفعاليات الدورة.



وأصدرت اللجنة قرارها، بعد مشاورات مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والجهات المعنية في اليابان، على ألا تتخطى نسبة الحضور 10 آلاف شخص في كل منافسة من المنافسات.

وجاء ذلك القرار رغم المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا (الاثنين)، عندما قال في تصريحات نقلتها وكالة كيودو للأنباء إن أولمبياد طوكيو قد يقام بدون جماهير في حالة تفاقم الأوضاع فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، والحاجة لفرض حالة الطوارئ جديدة.