سيدة أمريكية تتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح أثناء مكالمة فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت سيدة أمريكية للسرقة تحت تهديد السلاح، أثناء مكالمة فيديو لها عبر تطبيق "زووم" من غرفة نومها.



وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، قالت السلطات إن امرأة كانت تشارك في مكالمة على تطبيق "زووم" من غرفة نومها في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح، الجمعة الماضي، بينما طلب المشاركون في المكالمة، المساعدة من الشرطة.

كانت المرأة التي لم تذكر الشرطة اسمها تجري المكالمة على "زووم" في حوالي الساعة 2.50 مساءً بالتوقيت المحلي للولاية الأمريكية، عندما اقتحم 3 لصوص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، منزلها.

وشاهد الأشخاص في مكالمة الفيديو أحد المشتبه بهم، ويدعى أدريان جولين، يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو يحمل مسدساً موجهه إلى رأس المرأة ويطالبها بأن تريه متعلقاتها.

وعلى الفور، طلب الشهود على السرقة عبر الفيديو، المساعدة بطلب الشرطة.

وقال قسم شرطة سان أنطونيو في تكساس في بيان نشر على "فيسبوك: "بدأ جولين ورفيقته القاصر في سرقة منزل الضحية وأخذوا عدة قطع من الممتلكات، من بينها خزنة"، ثم فرا من مكان الحادث في سيارة ماركة هوندا أكورد بيضاء اللون يقودها خايمي تريفينو، 39 عاماً.

وأضاف قسم شرطة سان أنطونيو في تكساس: "أثناء البحث في المنطقة.. السلطات سجلت حيازة جولين، والفتاة القاصر، وتريفينو لممتلكات الضحية".

وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم الـ3 بعد ملاحقتهم حتى أحد الفنادق في المنطقة.