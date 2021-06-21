الارشيف / اخبار الخليج

بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت بريطانيا، الأحد، 9284 إصابة جديدة بفيروس ، فضلاً عن 6 وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بكورونا في غضون الـ28

 

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاهاً صعودياً في الأسابيع الأخيرة مدفوعاً بتفشي السلالة دلتا الأشد عدوى والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

 

وقالت الحكومة، الأحد، إن 81.6% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59.5% على جرعتين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا