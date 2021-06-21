تعرف على فوائد الكركم للشعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعتبر الكركم من التوابل التي تمنح الطعام مذاقاً خاصاً في مختلف أكلات العالم، إلا أنه يستخدم بشكل كبير في المطبخ الهندي.



ووفقاً لموقع "tuobenessere" الإيطالي، فبالإضافة إلى مذاقه الشهي الذي يمنحه للطعام، يقدم الكركم العديد من الفوائد الكبيرة للشعر والبشرة.

الكركم من التوابل المفيدة للغاية بسبب قوته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو مفيد في علاج قشرة الشعر.

وبفضل احتوائه على مضادات الجراثيم، يعتبر معالجاً لفروة لرأس المتهيجة، وذلك من خلال خلط القليل من الكركم مع زيت الزيتون الطبيعي، ثم تطبيقه على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.

كما يحتوي الكركم على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تمنح الشعر الحيوية واللمعان طوال اليوم، والمساعدة على حمايته سواء عند التعرض لأشعة الشمس الضارة لوقت طويل خلال الصيف أو حتى في الطقس البارد بالشتاء.

ولشعر صحي بشكل أكبر، ينصح بالمواظبة على تطبيق قناع الكركم للشعر، والذي يتكون من خلط معلقة كبيرة من مسحوق الكركم مع معلقة صغيرة من الحليب السائل ثم معلقتين من العسل الطبيعي، ثم دهن الشعر به وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المرطب.

يعد الكركم حليفاً رائعاً لجمال البشرة أيضاً، فهو علاج طبيعي ممتاز للحفاظ على البشرة شابة لفترة طويلة، ومنع ظهور التجاعيد وتقليل البقع الداكنة.

وللحصول على بشرة مشدودة دون تجاعيد، ينصح بتطبيق خليط مسحوق الكركم وعصير الطماطم والحليب والسائل، وتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه والرقبة، ثم غسله بالماء الفاتر.

كما أن الكركم مفيد للغاية لمن يعانون من البشرة الدهنية، لقدرته على تقليل الدهون الزائدة دون تجفيف الجلد، نظراً لاحتوائه على الأحماض الدهنية ومركب الفيتوستيرول التي تسمح معاً بتقليل الدهون الزائدة في البشرة.

وفي حالة البشرة الباهتة، يتيح استخدام المنتجات القائمة على الكركم ترطيبها وتنشيطها وحمايتها من الجفاف.

كما يمكن تطبيق قناع لعلاج البشرة الجافة مكوّن من خلط بياض بيضة وزيت الزيتون وماء الورد ومسحوق الكركم والقليل من عصير الليمون، ووضعه على الوجه وتركه حتى يجف تماماً، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وبفضل احتواء الكركم على مضادات للجراثيم والبكتيريا والالتهابات، يساعد على التخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب، وذلك بتطبيق ماسك مسحوق الكركم وزيت الزيتون، أسبوعياً.