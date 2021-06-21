ما هي حالة الطقس اليوم في السعودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.



تمتد السحب الرعدية الممطرة والرياح النشطة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار تقرير المركز عن حالة الطقس اليوم الإثنين إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي و الأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.