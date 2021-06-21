تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود، الإثنين 21 يونيو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



ويكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية نهاراً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الهيئة في تقريرها لحالة الطقس اليوم الإثنين إنها تتوقع أن يسود طقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 في مصر:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة