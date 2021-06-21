شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنيْن ومقيم اصطادوا «وعل جبلي» في بلجرشي.. وهذه العقوبة بانتظارهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام (3) أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر، وإعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ (60) ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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