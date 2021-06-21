شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.



ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى صباح الإثنين إلى أربعة ملايين و19985.

وتستعرض "العين الإخبارية" في السطور التالية أحدث مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 1578 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و36 وفاة يوم الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 231187 بينما سجلت البلاد مليونين و477283 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولاً من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء واحدة رُصدت في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولاً من 20 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91604 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة يوم الأحد نزولاً من 566 إصابة و38 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 277288 من ضمنهم 205613 حالة تم شفاؤها، و15859 حالة وفاة".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و722327 حالة بعد تسجيل 346 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90395 بعد تسجيل عشر وفيات جديدة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت 44 ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و927 ألفا و928 إصابة.

كما سجلت البلاد 1025 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 501 ألف و825 وفاة.

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل 357 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و506 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2004.

كما تعافي من المرض 369 شخصا خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 143 ألفا و268 حالة.