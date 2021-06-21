كا ما تريد معرفته حول هاتف موتورولا defy الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي defy الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بالتعاون مع شركة Bullit.



وأعلنت الشركة الأمريكية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف defy الجديد تشتمل على شاشة قياس 6.5 بوصة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass قياس 0.7 ملم.

ويمتاز الهاتف بغطاء مزدوج؛ حيث يعمل الغطاء الداخلي على حماية الهاردوير من الماء، ويمتاز الغطاء الخارجي أيضا بمقاومة الماء والأتربة، بالإضافة إلى حماية الجهاز من الصدمات والغبار والسقوط على الأرض، ويبدو هاتف موتورولا الجديد أكثر أناقة من الموديلات المنافسة من خلال وجود إطار 0.5 ملم للحماية من الخدوش والصدمات.

ويزخر هاتف موتورولا defy الجديد بتجهيزات تقنية من الفئة المتوسطة مثل معالج كوالكوم Snapdragon 662 ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع الاعتماد على تقنية رباعية البيكسل تعمل على تجميع المعلومات من أربعة بيكسلات لتشكيل بيكسل واحد، وهو ما يؤدي إلى تمتع الصورة النهائية بالمزيد من التفاصيل والوضوح والألوان، بالإضافة إلى توافر اثنين من الكاميرات الأخرى لمعلومات العمق والماكرو.

وعلى صعيد البرمجيات، أعلنت شركة موتورولا عن توفير تحديثات الأمان لهاتفها الذكي الجديد لمدة عامين، ويأتي جهاز defy الجديد مزودا بنظام جوجل أندرويد 10، ومن المقرر طرح الإصدار أندرويد 11 مع نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توافر واجهة المستخدم من موتورولا لنظام أندرويد، والتي تزخر بالكثير من الرتوش التصميمية ووظيفة عملية للتحكم بالإيماءات.