دفاع صهر رئيس تونس السابق يقرر تدويل قضيته

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع قناة "نسمة" أن الفريق سوف يتوجه في وقت قريب إلى القضاء الدولي من أجل تدويل قضية صهر ابن علي.

وأوضح فريق الدفاع أنه سيتقدم في هذا الاتجاه بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاءت هذه الخطوة على خلفية عدم تنفيذ السلطات الرسمية لقرارات قضائية تقضي بتمكينه من حضور مراسم جنازة والده، بحسب الموقع.

وأشار الموقع أيضا إلى أن الفريق لجأ إلى هذه الخطوة بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ قرار التحكيم الذي أبرمه موكله مع "هيئة الحقيقة والكرامة"، ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وألقت السلطات في تونس القبض على الطرابلسي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، في مطار قرطاج، قبل أن تصدر ضده أحكام قضائية بلغت 122 سنة سجنا.