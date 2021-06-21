شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» توضح حقيقة الفيديو المتداول لذبح أحد الوعول في «بلجرشي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية “الحياة الفطرية” أحمد البوق، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لذبح وسلخ أحد الوعول البرية في بلجرشي.

وقال البوق، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يبدو حتى الآن أن الفيديو قديم ولكن يتم التحقق منه بشكل أكبر حالياً للبت فيه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت صحته سيتم التعامل معه وإحالته للجهات المعنية.

وأشار البوق إلى أنه يجرى إحالة أي فيديو متداول إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق منه، ومن ثم يتم بعدها إحالته للنيابة العامة والأمن البيئي.