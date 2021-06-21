شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عوالق ترابية

كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي و الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار وبَرَد

وتوقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن يكون طقس اليوم الإثنين، حار نهاراً معتدل ليلاً ولطيف في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات معتدلة نهاراً يميل للبرودة ليلاً.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة و عسير وجازان والربع الخالي.