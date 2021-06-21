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وسط تفشي المتحور "دلتا".. عدد قياسي جديد لإصابات كورونا بموسكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت العاصمة الروسية موسكو السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي، في وقت تثير سرعة تفشي المتحوّر "دلتا" قلقاً في دول عدة حول العالم.

 

وسجّلت المدينة 9 آلاف و120 إصابة بفيروس كورونا، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني، بحسب بيانات حكومية، وذلك بعد يوم من تسجيلها 9 آلاف و65 إصابة.

 

وكانت المدينة تسجل نحو 3 آلاف إصابة يومياً قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إلى أن المتحور "دلتا" مسؤول عن نحو 90% من الإصابات الجديدة.

 

وتأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف ثاني مدن روسيا سان بطرسبورغ، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، 3 مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من يوليو، والتي يتوقع أن تستقطب الآلاف من جماهير كرة القدم الأوروبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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