حقائق فيروس كورونا حول العالم.. اعرفها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 601645 33702760

الهند 386713 29881965

البرازيل 500800 17883750

فرنسا 110724 5755496

تركيا 49122 5361208

روسيا 288437 5299215

المملكة المتحدة 127970 4620968

إيطاليا 127253 4252095

الأرجنتين 88247 4242763

كولومبيا 99335 3917348.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16860 1283305

35 - الأردن 9656 745978

41 - الإمارات 1752 610179

42 - لبنان 7819 543371

43 - المغرب 9237 526363

44 - السعودية 7663 473112.