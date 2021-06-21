"إل جي" تكشف النقاب عن تلفزيون "أوليد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس أمس الأحد أنها أطلقت تلفزيون OLED مقاس 83 بوصة في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة تعزيز وجودها في سوق التلفزيونات الممتازة.



وسيتوفر تلفزيون OLED مقاس 83 بوصة من إل جي، 83C1، لأول مرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الشهر. وفي كوريا الجنوبية، تم تحديد سعره عند 10.9 مليون وون (9,630 دولار أمريكي).

وتعد شركة إل جي هي أول شركة مصنعة لأجهزة التلفزيون تطلق تلفزيون OLED بشاشة مقاس 83 بوصة. ويعد 83C1 أيضًا أكبر تلفزيون OLED في الصناعة بدقة 4K.

ويوسع أحدث تلفزيون من تشكيلة تلفزيونات OLED لشركة إل جي، والتي تضم بالفعل طرز 48 و55 و65 و77 و88 بوصة. والطراز 88 بوصة عبارة عن تلفزيون بدقة 8K.

ويأتي الطراز 83C1 مزودًا بميزات متقدمة، بما في ذلك تقنية الإطار العالي 4K، لتقديم تجربة مشاهدة أفضل عند ممارسة الألعاب ومشاهدة الألعاب الرياضية، وفقًا لشركة إل جي.

وكانت الشركة واحدة من الشركات التي حصدت الجوائز وتم تكريمها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، بعد أن حصلت على وسام في فئتي الألعاب وعرض الفيديو.

وتأمل إل جي، الشركة الرائدة في تصنيع أجهزة تلفزيون OLED في العالم، في أن يتمكن تلفزيونها مقاس 83 بوصة من زيادة مبيعات أجهزة التلفزيون الممتازة الكبيرة وسط اتجاه البقاء في المنزل الناجم عن الجائحة.

وارتفعت شحنات تلفزيون OLED من إل جي بنسبة 116% على أساس سنوي إلى 792 ألف وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وهو أفضل أداء لها في الربع الأول، وفقًا لباحث السوق Omdia.

وتوقع باحث السوق أن يصل سوق تلفزيونات OLED العالمية إلى 5.8 مليون وحدة هذا العام، ارتفاعًا من 3.65 مليون وحدة في العام الماضي. كما توقع أيضًا أن تمثل أجهزة تلفزيون OLED نسبة 10% من سوق أجهزة التلفزيون العالمية هذا العام من حيث الإيرادات.