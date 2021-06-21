شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطلق تحديثات جديدة على تطبيق « Samsung Gallery».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حدّثت شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية، تطبيق Samsung Gallery الخاص بها، وزودته بميزات جديدة تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمو الأجهزة اللوحية الجديدة على واجهة جديدة بفضل ما يسمى Drawer UI، التي تخفي جميع الخيارات الإضافية في التطبيق (مثل الاقتراحات والمواقع والمهملات) إضافة إلى النمط التقليدي لنظام التشغيل أندرويد.

ويمكن الدخول لهذه الخيارات المخفية عن طريق الضغط على زر Hamburger أو عن طريق التمرير من الحافة اليسرى للشاشة.

وتعمل هذه الواجهة الجديدة في الوضع القياسي ووضع DeX للأجهزة اللوحية مثل Galaxy Tab S7 FE.

كما تمت إضافة ميزة جديدة في التطبيق وهي التمرير بملء الشاشة، وهي مخصصة للهواتف فقط، وعند تطبيقها، يتم إخفاء شريط الحالة وأزرار التنقل عند التمرير عبر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم.

ويضيف التحديث أيضا بطاقة معلومات لتوجيه المستخدمين عند تنزيل محتويات Samsung Cloud.

ويتم طرح الإصدار الجديد من تطبيق Samsung Gallery تحت اسم 12.1.07.5 ومن خلال Galaxy Store ومن خلال متجر Google Play.

وعلى الرغم من أنه قد يستغرق بضعة أيام قبل ظهوره للجميع، يمكن تحديث التطبيق من خلال Google Play Store، أو تنزيل أحدث APK من أرشيف APK الخاص بسامسونغ.

على الجانب الآخر، قررت الشركة تأجيل إطلاق وحدة معالجة الرسوميات AMD الخاصة بها التي تعاونت خلالها مع شركة ”إي إم دي“ لأشباه الموصلات.

وكان من المقرر أن يتم الكشف عن وحدة معالجة الرسومات الخاصة بسامسونغ في حزيران يونيو، ومع ذلك، تم تأجيل الإطلاق حتى يوليو المقبل.