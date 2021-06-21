عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطأ بنظام تشغيل iOS يتسبب في تعطيل شبكة Wi-Fi على أجهزة آيفون

الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365

عانى نظام التشغيل iOS من خطأ تسبب في عدم القدرة على الاتصال بشبكة Wi-Fi على أجهزة "آيفون".



واكتشف الباحث الأمني كارل شو، الخطأ بعد محاولته الاتصال بشبكة "واي فاي" الخاصة به، وبعد كتابة اسم الشبكة تعطل الاتصال على جهاز الآيفون بشكل دائم.

وفشلت جميع المحاولات لإصلاح المشكلة، حتى بعد تغيير عنوان الشبكة SSID الخاص بنقطة الاتصال أو حتى إعادة تشغيل الجهاز.

واقترح المستخدمون الآخرون الذين واجهوا المشكلة بشكل متكرر أن المشكلة قد تكون مرتبطة باستخدام علامة النسبة المئوية ”%“ في اسم الشبكة لأول مرة، حيث تؤدي إلى مشكلة في الإدخال، حيث يفسر نظام التشغيل iOS الأحرف التي تلي ”%“ كمحدد التنسيق.

وكشفت التقارير التقنية، أن أجهزة آيفون التي واجهت المشكلة كانت تحتاج إلى إعادة ضبط إعدادات الشبكة الخاصة بها قبل أن تتمكن من الاتصال بشبكة Wi-Fi مرة أخرى.

ولإجراء إعادة الضبط، يمكن فتح تطبيق الإعدادات والنقر فوق عام ثم إعادة تعيين، ثم انقر فوق إعادة تعيين إعدادات الشبكة وقم بتأكيد الطلب.