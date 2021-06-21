شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمين الرياض.. إزالة المطبات العشوائية المخالفة بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه أمين منطقة الرياض، سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، الأحد، بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية.

وقالت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الحملة بدأت في 7 مايو الماضي وتستمر طوال العام، وشملت جميع أنحاء مدينة الرياض، مبينة أنه تم إزالة 75 مطبًا عشوائيًا حتى الآن.

وأوضحت الأمانة، أنه يمكن معرفة المطبات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرطة النظامية الصادرة من إدارة هندسة المرور في أمانة المنطقة.

وتابعت الأمانة أن من سمات تلك المطبات اختلاف مستوى الارتفاع أو الانخفاض النظامي، ووضعها في مواقع لا تنطبق عليها المعايير المحددة، وتستخدم في إنشائها مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه يتم تحديد المطبات غير النظامية من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان.