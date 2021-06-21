شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح مصير من يتقاضى راتبين بعد دمج المؤسسة بـ«التقاعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، أن نظام دمج مؤسسة التقاعد بالتأمينات الاجتماعية لا يمنع الحصول على راتبين.

وأوضح في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يمكن للشخص الحصول على راتب التقاعد بالإضافة إلى راتب العمل الذي يعمل به بعد التقاعد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن الهدف الأساسي من الدمج هو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة.