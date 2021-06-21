أبو الغيط: آبي أحمد يريد أن يصبح "رامبو" على العالم كله

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد أبو الغيط في حديثه

أن آبي أحمد يريد أن يلعب دور رامبو على "الدنيا كلها".

وأشار أبو الغيط إلى دعم الجامعة العربية لمصر والسودان في ملف سد النهضة، والذي تتفاوض فيه مصر والسودان وإثيوبيا منذ سنوات بلا نتيجة.

وأضاف الأمين العام أن القانون الدولي هو المسؤول عن الأنهار الدولية، وبالتالي "لن تصمت الجامعة على ما يحدث".

ووصف أبو الغيط إثيوبيا بالهشاشة نتيجة تكوينها العرقي.

ولا تزال إثيوبيا ومصر والسودان في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل يرضى الأطراف الثلاثة حول عمليات ملء السد.