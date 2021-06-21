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الصحة السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح كورونا الثانية من نوع مختلف

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دبي - محمود عبدالرازق - وأشار العبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة.

وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع بالمبادرة لأخذ اللقاحات.

​وقال العبدالعالي إن إجمالي أعداد اللقاحات المعطاة في المملكة بلغ 16 ملونًا و522 ألفًا و87 جرعة.

وكشف العبدالعلي عن أن وزارة الصحة تدرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

وقال: "تشير الدراسات العلمية المحكمة إلى إمكانية التبديل بين الجرعتين من نوعين مختلفين من اللقاحات، كما أظهرت هذه الدراسات مأمونية اللقاحات وفعاليتها رغم اختلاف النوعين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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